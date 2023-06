À la fois déçue et fière de son parcours alors qu’elle était blessée il y a encore quelques semaines, Ons Jabeur, battue ce mercredi par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en quarts de finale, a fait part de sa décep­tion en confé­rence de presse concer­nant les nombreux sièges vides lors de ce match disputée sur le court Philippe‐Chatrier.

« J’ai essayé de montrer mon meilleur tennis et je pense que, d’une manière géné­rale, j’ai très bien joué dans ce tournoi. C’était vrai­ment bien de voir les Tunisiens dans la foule parce que je sais qu’il n’y avait pas de billets, et c’était terrible de voir le stade vide car il y avait beau­coup de Tunisiens qui voulaient venir me voir jouer. Mais j’ai vrai­ment tout donné. J’ai donné tout ce que je pouvais pour ce tournoi et j’es­saie d’être prête à 100 %. Si quel­qu’un m’avait dit au début du tournoi : ‘Penses‐tu que tu vas jouer les quarts de finale ici ?’, j’au­rais répondu : ‘Peut‐être, je ne sais pas’. »