Une décla­ra­tion amusante est passée un peu inaperçue dans la confé­rence de presse d’Ons Jabeur après sa défaite en quarts de finale de Roland‐Garros contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. Interrogée sur sa routine d’avant‐match, le jonglage, la Tunisienne a répondu avec humour malgré l’éli­mi­na­tion sans doute diffi­cile à encaisser.

« J’ai une carrière de clown qui m’at­tend si ça ne marche pas avec le tennis. C’est un bon exer­cice pour les yeux et j’adore ça. Aimez‐vous plus mes talents de jongleuse ou mes amor­ties ? Lequel des deux est le meilleur ? a ironisé la Tunisienne avant d’ex­pli­quer plus sérieu­se­ment l’ob­jectif de cet exer­cice. C’est juste une routine que je fais avec Karim (Kamoun, son mari et prépa­ra­teur physique, ndlr), et j’es­saie d’amé­liorer un peu ma réac­tion et mes compé­tences sur le court. Je pense que cela m’aide beau­coup dans mon tennis. »