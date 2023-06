La direc­tion de Roland‐Garros aura attendu le huitième jour du tournoi pour programmer un match féminin en night session (Sabalenka – Stephens ce dimanche soir). Et depuis, des centaines de billets ont déjà été revendus.

Après sa victoire contre Olga Danilovic (4−6, 6–4, 6–2) au troi­sième tour de Roland‐Garros, Ons Jabeur a poussé un petit coup de gueule sur le sujet.

« Il est temps de changer cette vision, honnê­te­ment. Je trouve que les gens ne regardent pas forcé­ment beau­coup de matchs fémi­nins, mais ils estiment que le match sera mauvais. Et fina­le­ment, ce n’est pas le cas. Beaucoup de matchs sont extra­or­di­naires. Des filles se battent, s’en­traînent et font beau­coup d’ef­forts. J’ai rencontré beau­coup de gens qui me disent : ‘les matchs fémi­nins..’ Est‐ce que vous avez regardé un match ? Ils répondent que non. Alors comment juger ? J’espère que les menta­lités vont changer et qu’une chance va être donnée à ces femmes qui se battent tous les jours. Honnêtement, on fait beau­coup d’ef­forts et de sacri­fices que beau­coup d’hommes ne font pas sur le circuit. On doit tout programmer dans notre vie profes­sion­nelle. Il est temps de changer cela, de changer cette vision‐là. J’espère que le stade sera plein demain, parce qu’il y a deux joueuses formi­dables qui jouent. Ce sera un match extra­or­di­naire. Il faut leur donner une chance et pour tout le sport féminin », a lâché la Tunisienne, égale­ment étonnée par la program­ma­tion depuis le début de la quinzaine.