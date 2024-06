Opposée à Coco Gauff en quarts de finale de Roland‐Garros, Ons Jabeur s’est inclinée en trois sets ce mardi (6−4, 2–6, 3–6).

Et alors que le Grand Chelem pari­sien n’aura vu aucun match féminin programmé en session de nuit sur Amazon Prime Video, la Tunisienne, de passage en confé­rence de presse après son match, a une nouvelle fois tapé du poing sur la table. Et l’or­ga­ni­sa­tion en prend forcé­ment pour son grade.

« J’aurais aimé voir des quarts de finale fémi­nins le soir mais pas à 11 heures du matin. Ça n’a pas de sens pour moi. C’est peut‐être le seul Grand Chelem, avec l’Open d’Australie, où on a des quarts de finale à 11 heures du soir. Je ne connais pas la télé­vi­sion mais j’ai­me­rais bien voir le contrat entre Amazon et le tournoi pour savoir ce qui se passe et ce qu’il y a en jeu. Parce qu’il y a beau­coup de matchs de fémi­nins qui, bien sûr, ne durent pas 4 heures, mais qui sont bons. Et puis qui a dit que c’est bien pour la santé de jouer à une heure du matin ? Y a‑t‐il beau­coup de public à une heure du matin ? Qui regarde le match à cette heure‐là ? Je pense qu’il faudrait commencer plus tôt, puis avoir des matchs pour les femmes autant que les hommes. »