Opelka raconte son calvaire à Paris : « J’ai mangé du poulet juste avant mon match puis j’ai bien joué le premier set, mais ça m’a frappé d’un coup : j’ai commencé à avoir des frissons et des courbatures. J’ai terminé le match mais je pouvais à peine prendre une douche »

Au cours de son inter­view accordée au Red Bulletin, le maga­zine de la marque Red Bull qui est l’un de ses spon­sors, Reilly Opelka a déclaré sa flamme à Roland‐Garros même s’il n’a pas pu y performer cette année (défaite en trois sets au 1er tour contre Filip Krajinovic). La raison ? Une grosse intoxi­ca­tion alimen­taire qui a obligé le géant améri­cain à se rendre à l’hô­pital, après un enchaî­ne­ment de péripéties.

« J’ai mangé du poulet juste avant le match. J’ai bien joué le premier set, puis ça m’a frappé d’un coup. J’ai commencé à avoir des fris­sons et des cour­ba­tures. J’était mal, je voulais juste sortir du court… J’ai terminé le match mais je pouvais à peine prendre une douche. Je me suis couché à l’hôtel et j’ai ressenti une vive douleur à l’es­tomac. Le calvaire a empiré. Je vomis­sais sans arrêt et j’avais une fièvre folle. Je me souviens avoir réservé un Uber depuis mon hôtel, mais aucun Uber n’a voulu venir me cher­cher parce que j’avais mis l’hô­pital améri­cain de Paris comme desti­na­tion. Ils ont vu que j’al­lais à l’hô­pital et ont supposé que c’était lié au COVID. Je n’ar­ri­vais pas à trouver un chauf­feur. J’ai fini par taper un restau­rant à proxi­mité, alors j’y suis allée en Uber et j’ai marché le reste du chemin. Ce n’était pas long mais ça m’a paru une éter­nité. Honnêtement, j’ai cru que j’al­lais m’éva­nouir. J’avais mal à la tête et cette douleur folle dans mon estomac. Ils ont cru que j’avais l’ap­pen­di­cite. C’était un désastre. »