Avec trois joueurs de 20 ans ou moins quali­fiés en quarts de finale de Roland‐Garros, le tennis masculin est en train de connaître une nouvelle évolution.

Si Jakub Mensik et Joao Fonseca dont déjà connus de tous et attendus depuis long­temps, un nouveau venu s’est récem­ment invité dans la danse de la nouvelle géné­ra­tion, en la personne de Rafael Jodar.

Révélation de ce début d’année grâce à une saison sur terre battue tout simple­ment impres­sion­nante, le jeune espa­gnol de 19 ans, qui est parvenu à riva­liser avec Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, ne semble pas vrai­ment impres­sionné avant d’af­fronter le favori du tournoi Alexander Zverev, en quarts de finale.

« Ce sera une très belle expé­rience. Au fond, ce sont ces matchs que l’on rêve de disputer un jour quand on est petit et qu’on regarde les tour­nois du Grand Chelem, Roland‐Garros et tout ça à la télé­vi­sion. Je vais essayer d’en profiter au maximum. J’ai déjà joué contre Sinner à Madrid, je sais plus ou moins quel est son niveau, mais je sais que si je veux gagner ici, c’est tout à fait diffé­rent car c’est un autre match, ce sont d’autres condi­tions. C’est même un autre format de jeu, je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même et de profiter du match, car ce n’est pas tous les jours qu’on affronte un numéro 3 mondial en quarts de finale de Roland‐Garros. »