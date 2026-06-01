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Opposé à Zverev en quarts de finale, la sensa­tion Jodar n’a peur de rien : « J’ai déjà joué contre Sinner à Madrid, je sais plus ou moins quel est son niveau »

Par
Thomas S
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Avec trois joueurs de 20 ans ou moins quali­fiés en quarts de finale de Roland‐Garros, le tennis masculin est en train de connaître une nouvelle évolution.

Si Jakub Mensik et Joao Fonseca dont déjà connus de tous et attendus depuis long­temps, un nouveau venu s’est récem­ment invité dans la danse de la nouvelle géné­ra­tion, en la personne de Rafael Jodar.

Révélation de ce début d’année grâce à une saison sur terre battue tout simple­ment impres­sion­nante, le jeune espa­gnol de 19 ans, qui est parvenu à riva­liser avec Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, ne semble pas vrai­ment impres­sionné avant d’af­fronter le favori du tournoi Alexander Zverev, en quarts de finale. 

« Ce sera une très belle expé­rience. Au fond, ce sont ces matchs que l’on rêve de disputer un jour quand on est petit et qu’on regarde les tour­nois du Grand Chelem, Roland‐Garros et tout ça à la télé­vi­sion. Je vais essayer d’en profiter au maximum. J’ai déjà joué contre Sinner à Madrid, je sais plus ou moins quel est son niveau, mais je sais que si je veux gagner ici, c’est tout à fait diffé­rent car c’est un autre match, ce sont d’autres condi­tions. C’est même un autre format de jeu, je vais essayer de donner le meilleur de moi‐même et de profiter du match, car ce n’est pas tous les jours qu’on affronte un numéro 3 mondial en quarts de finale de Roland‐Garros. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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