En confé­rence de presse après sa défaite au 1er tour à Roland‐Garros, Naomi Osaka a lâché une petite bombe. Elle envi­sage sérieu­se­ment de ne pas jouer à Wimbledon suite à la déci­sion de la WTA de ne pas attri­buer les points de cette édition 2022.

« J’ai l’im­pres­sion que si je joue Wimbledon sans point, c’est plus comme une exhi­bi­tion. Je sais que ce n’est pas vrai. Mais mon cerveau ressent juste ça. Et quand je pense ça, je ne peux pas y aller à 100 %. Je n’ai pas pris ma déci­sion encore mais je penche plus vers le fait de ne pas jouer étant donné les circons­tances actuelles. Je suis le type de joueuse motivée par la progres­sion de mon clas­se­ment et des choses comme ça. »

Pour rappel, Fabio Fognini a aussi évoqué la possi­bi­lité de prendre des vacances pendant le Grand Chelem londo­nien. Il est clair que la situa­tion actuelle ne profite à personne.