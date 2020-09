La lauréate de l’US Open ne pourra enhchâiner car sa blessure contracté aux Etats-Unis lui fait encore mal. Le tableau de Roland perd donc une star. Cette annonce a été faite dans la nuit, la Japonaise s’est exprimée sur son compte Instagram.

« Malheureusement, je ne serai pas capable de jouer Roland-Garros cette année. Mon tendon me gêne encore et je n’aurai pas assez de temps pour être totalement rétablie et me préparer à la terre battue. Ces deux tournois sont trop rapprochés. Je souhaite le meilleur pour les organisateurs et les joueurs »