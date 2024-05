En confé­rence de presse malgré la défaite, la Japonaise a insisté sur le plaisir de dingue qu’elle avait pris sur le court, le tout dans une ambiance plus qu’a­gréable. Des mots qui vont faire « vibrer » les oreilles de son adver­saire du soir.

« J’ai trouvé que c’était un match très amusant, sûre­ment le plus amusant que j’ai joué à ce jour. L’ambiance était incroyable. Tout le monde dans le public semblait beau­coup s’amuser. Ça a été vrai­ment mémo­rable pour moi. Je me suis rendu compte que, l’an dernier, j’ai regardé ce tournoi et je regar­dais Iga, pendant que j’étais enceinte, en train de gagner ce tournoi et moi mon rêve était de jouer contre elle. En remet­tant les choses en pers­pec­tive, je trouve que je m’en sors bien, ‘essaie égale­ment de ne pas être trop dure envers moi‐même. Je l’ai jouée sur sa meilleure surface. »