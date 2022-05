Benoît Paire est déjà chaud bouillant !

Il a lancé un appel à ses fans sur Instagram avant son 1er tour contre Ilya Ivashka (50e) qui aura sans doute lieu lundi. Lucide sur sa forme actuelle, l’Avignonnais promet de ne rien lâcher.

« Je fais un début de saison catas­tro­phique, je joue pas mon meilleur tennis, je suis pas à mon top menta­le­ment mais c’est Roland Garros et c’est mon tournoi préféré où il peut se passer quelque chose de magique…Passons un moment incroyable ensemble!! Je vous promets pas le plus beau match de tennis de votre vie mais qu’on mette le feu à ce court et qu’on kiffe!!! », a harangué Benoît.