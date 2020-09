Benoît Paire a gagné mais Benoît Paire n’est pas forcément plus heureux. Après avoir passé deux semaines en quarantaine enfermé dans sa chambre d’hôtel entre New-York et Hambourg suite à des tests positifs au Covid-19, l’Avignonnais ne pense qu’à une chose : rentrer chez lui.

« J’essaie de faire de mon mieux après tout ce qui m’est arrivé, ce n’est pas une excuse, j’ai passé 10 jours dans une chambre d’hôtel à New-York, 5 jours à Hambourg, ce n’est pas très facile, et puis ce n’est pas très juste. Mentalement, c’est dur, je m’accroche, je suis quand même content d’avoir gagné. Quand on arrive à Roland, on a envie d’être en forme, d’être heureux. Honnêtement, je préfèrerais être chez moi, ça fait 6 semaines que je ne suis pas rentré, j’ai envie de voir mon chien, mes parents, ma famille… C’est une victoire, c’est cool, mais ce que j’aime c’est partager. Heureusement qu’il y avait quelques personnes pour me regarder », a déclaré en conférence de presse d’après match un Benoît Paire toujours aussi sincère.