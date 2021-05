Malgré la défaite contre Casper Ruud (5–7, 6–2, 6–1, 7–6 (4)), ce match avait tout d’une déli­vrance pour Benoit Paire. Il a bien joué, s’est battu jusqu’au bout face à un excellent joueur de terre battue. Il a été surtout poussé par le public du Simone Mathieu. Après la rencontre, l’Avignonnais n’a pas pu retenir ses larmes, sur le court. Des larmes de joie plus que de tris­tesse selon lui. Il avait besoin de ce soutien.

« Cette dose d’amour du public me fait du bien. Là j’ai la défaite dans ma tête. Mais depuis quelques mois c’est telle­ment diffi­cile la vie sur le circuit avec les critiques que je reçois. Les gens qui parlent pour rien, juste pour exister. Là j’ai retrouvé le tennis que j’aime. Le tennis avec du public, des émotions. C’est pour ça que je fais ce sport. On joue pas pour soi mais aussi pour tout le monde, pour procurer du bonheur. J’avais besoin un petit peu de voir comment le public allait réagir. C’est vrai qu’à Madrid il y avait eu une superbe ambiance. Mais j’avais besoin du retour à Roland, en France, après tout ce qu’on a dit sur moi. J’en ai lu beau­coup qui me descen­daient. Je me suis demandé comment allait être le retour à Roland. Finalement, je me rends compte que les gens aiment ce style de jeu. Dans l’en­semble, ils sont là pour me soutenir du début à la fin », a confié Benoit Paire, qui n’a pas hésité non plus à régler quelques comptes.