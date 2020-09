Benoît Paire a perdu au deuxième tour de Roland Garros mais Benoît Paire est content. Fatigué par les quarantaines en chambres d’hôtel et autres tests PCR, l’Avignonnais va pouvoir rentrer chez lui et on se demande même s’il voulait vraiment gagner ce match face à l’Argentin Coria : « Je vais rentrer un peu chez moi, voir mes amis. Ça fait six semaines que je ne suis pas rentré chez moi, que je vis dans des chambres d’hôtel. À un moment, j’ai juste envie d’aller faire un resto, même si ça ferme à dix heures« , a expliqué le 26e mondial qui avait la tête à tout sauf au tennis.