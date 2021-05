Avec 2 victoires en 16 matchs en 2021, Benoit Paire s’ap­proche de Roland‐Garros avec peu de confiance. Il a en plus hérité d’un tirage extrê­me­ment diffi­cile au 1er tour en la personne de Casper Ruud, redou­table sur terre battue et tout juste titré à Genève. Mais le Français y croit et veut briller devant le public parisien.

« Oui je traverse une période difficile…Je ne vous demande pas de me comprendre ou de m’aimer la seule chose que je vous demande c’est qu’on passe un super Roland Garros, qu’il y ait victoire ou défaite juste kiffons ce moment et amusons nous!! J’ai besoin de vous pour mettre le feu », a tweeté Benoit Paire.

Paire‐Ruud est programmé dimanche.