Alors qu’il n’était pas obligé suite à sa défaite en quatre sets au 1er tour contre Ilya Ivashka, Benoît Paire a demandé à se présenter devant la presse. Il avait beau­coup de choses à dire sur la déci­sion de l’ATP de retirer les points de Wimbledon 2022, suite à l’ex­clu­sion des joueurs russes et biélorusses.

« Je trouve juste ça dommage, parce qu’en fait, si on écoute la plupart des joueurs, personne ne comprend pas cette déci­sion. Quand j’en parle dans le vestiaire avec 99 % des joueurs, les 99 % des joueurs veulent des points et veulent jouer un tournoi normal. Donc, en fait, j’ai du mal à comprendre si l’ATP défend vrai­ment les joueurs ou la Russie. C’est ce que je voulais dire. (…) Je suis désolé pour les Russes et pour la Russie, mais en tout cas, c’est eux qui ont foutu le bordel »; a râlé Benoît qui compte quand même aller à Londres pour prendre son chèque.