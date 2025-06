Vainqueur de Roland‐Garros 1976, Adriano Panatta a estimé lors d’une inter­view accordée à Tuttosport qu’un seul joueur pour­rait poser de temps en temps des problèmes à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, destinés à dominer le tennis mondial pendant de nombreuses années.

« Alcaraz et Sinner ont une longueur d’avance sur tous les autres, nous devons donc nous habi­tuer à les voir presque toujours en finale, car je ne vois personne qui puisse les battre. Le seul qui pour­rait peut‐être le faire est Musetti, car c’est le plus talen­tueux de tous et, à mon avis, il pour­rait être celui qui leur donnera du fil à retordre à l’avenir, s’il parvient bien sûr à améliorer encore certains aspects de son jeu et de ses perfor­mances. D’autant plus que Djokovic a un certain âge, même s’il a prouvé sa valeur en se battant jusqu’au bout contre Sinner en demi‐finale. Je ne vois pas comment Zverev pour­rait les inquiéter, tandis que Draper est un bon joueur, mais il ne me convainc pas trop, donc je pense que Lorenzo pour­rait être le seul capable de rivaliser. »