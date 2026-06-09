50 ans après son sacre à Roland‐Garros (en 1976), Adriano Panatta a été mis à l’honneur sur le court Philippe‐Chatrier.
C’est lui qui a remis la coupe des Mousquetaires à Alexander Zverev dimanche, alors qu’il s’attendait plutôt à la transmettre à son compatriote Flavio Cobolli avant le début du cinquième set.
C’est ce qu’il a révélé dans des propos relayés par OA Sport, en soulignant la plus grande force selon lui de Cobolli.
« J’étais convaincu, à la fin du quatrième set, que Cobolli allait remporter le cinquième. Quand on les voit à cinq ou six mètres de distance, on se rend vraiment compte de beaucoup de choses. Pour moi, il ne pouvait plus perdre. Zverev avait un problème au genou, déjà visible depuis trois ou quatre jeux auparavant. Et malgré cela, il a réussi à tenir bon. Et puis il y a autre chose : je n’ai jamais vu personne courir comme Cobolli de toute ma vie. Vraiment, une rapidité impressionnante. J’ai vu énormément de joueurs, même plus forts, mais je n’en avais jamais vu un aussi rapide et capable de se déplacer de cette manière. Et cela, à mon avis, est son grand secret. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 12:22