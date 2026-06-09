50 ans après son sacre à Roland‐Garros (en 1976), Adriano Panatta a été mis à l’honneur sur le court Philippe‐Chatrier.

C’est lui qui a remis la coupe des Mousquetaires à Alexander Zverev dimanche, alors qu’il s’at­ten­dait plutôt à la trans­mettre à son compa­triote Flavio Cobolli avant le début du cinquième set.

C’est ce qu’il a révélé dans des propos relayés par OA Sport, en souli­gnant la plus grande force selon lui de Cobolli.

« J’étais convaincu, à la fin du quatrième set, que Cobolli allait remporter le cinquième. Quand on les voit à cinq ou six mètres de distance, on se rend vrai­ment compte de beau­coup de choses. Pour moi, il ne pouvait plus perdre. Zverev avait un problème au genou, déjà visible depuis trois ou quatre jeux aupa­ra­vant. Et malgré cela, il a réussi à tenir bon. Et puis il y a autre chose : je n’ai jamais vu personne courir comme Cobolli de toute ma vie. Vraiment, une rapi­dité impres­sion­nante. J’ai vu énor­mé­ment de joueurs, même plus forts, mais je n’en avais jamais vu un aussi rapide et capable de se déplacer de cette manière. Et cela, à mon avis, est son grand secret. »