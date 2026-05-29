Dans les colonnes de la Gazzetta, Paolo revient à sa façon sur la défaite de Sinner et il le fait avec beau­coup de poésie et d’en­ga­ge­ment. Il va bien du delà du drame et s’in­ter­roge aussi sur les vraies raisons de ce couac.

« Le garçon traîne depuis long­temps quelques problèmes physiques. Houston, nous avons un problème : il faut le dire clai­re­ment, mais seul lui, son équipe et les méde­cins qui le suivent savent peut‐être comment les choses se passent vrai­ment. De l’extérieur, je peux supposer tout et n’importe quoi : de la boulimie tennis­tique et le stress de la perfor­mance, à la panique, la chaleur et l’humidité, sans parler de l’impact avec le seuil de la douleur qui est une sensa­tion subjec­tive influencée par des facteurs orga­niques et des gènes, mais dont je me tiens à l’écart parce que c’est une matière dont je ne suis pas compétent.Au fond, c’est ça le beau et le laid du tennis : tu peux gagner avec des balles de match contre toi et perdre avec celles en ta faveur. Le sport, c’est ça, ça ne me semble pas si diffi­cile à comprendre : ça fait très, très mal, mais la saison continue, Wimbledon est à nos portes. Sinner a perdu, mais vive Sinner »