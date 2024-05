C’est une très belle surprise. Chloé Paquet (136ème) est venue à bout de la Tchèque Kateřina Siniaková, en trois manches au super tie‐break (3−6, 7–6 (2), 7–6 (6). C’est la plus belle perfor­mance de la carrière de la Française qui s’offre la tête de série 32, 33ème joueuse mondiale et surtout un 3ème tour à Roland‐Garros.

Le court 7 était en fusion ce jeudi et il a contribué à sa manière à ce que la Française puisse enfin exprimer son tennis. Un tennis de contre notam­ment avec son revers à deux mains le long de la ligne qui a souvent dépassé une Siniakova très brouillonne.

Mais comme Chloé est aussi très émotive on crai­gnait donc le pire au cours d’un super tie‐break d’abord maitrisé (5−0) puis qui tour­nait presque au cauchemar (4−5) avant qu’elle se reprenne en oubliant la pres­sion pour avancer dans le court et conclure un duel plus qu’in­décis (6−10), il fallait enfin un rayon de soleil, il est enfin arrivé du côté de la porte d’Auteuil, merci Chloé.

Cette perfor­mance lui permet aussi de souf­fler finan­ciè­re­ment car avec une place au delà du top 100, la vie sur le circuit n’est pas toujours facile. Invitée, elle a aussi large­ment rempli son contrat. Au prochain tour, elle affron­tera Vondrousova.