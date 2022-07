A l’oc­ca­sion du Greenweez Paris Premier Padel Major, dont la première édition a lieu cette semaine à Roland‐Garros, Paquito Navaro, l’un des meilleurs joueurs du monde de Padel, a exprimé son admi­ra­tion totale pour tout ce qu’a accompli Rafael Nadal sur le Phillipe‐Chatrier.

« Ce que Rafa a réalisé est impos­sible. Je n’ar­rive pas à inté­grer dans ma tête que quel­qu’un a gagné 14 fois le titre ici et peut‐être plus parce qu’on a l’im­pres­sion que chaque fois c’est la dernière et ce n’est pas le cas. Toute l’ad­mi­ra­tion du monde. Rafa est une réfé­rence, une idole, et main­te­nant que je me rends compte en marchant sur ce grand court, je lui donne encore plus de mérite. Il a réalisé l’im­pos­sible », a souligné le Sévillan en confé­rence de presse.