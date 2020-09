Pauline Parmentier a disputé le dernier match de sa carrière hier (mardi) face à la Russe Veronika Kurdermetova (42ème). Elle avait annoncé depuis plusieurs mois que Roland-Garros serait le dernier tournoi de sa carrière. En conférence de presse, la Française a fait une petite rétrospective sur ses années de joueuse de tennis…

« Ce qui va me manquer le plus, c’est quand même le tennis en lui-même, parce que c’est un sport que j’adore, qui m’a permis de vivre énormément d’émotions, qui m’a apporté beaucoup. C’est ce qui m’a formée, ce qui a forgé mon caractère aussi sur toutes ces années. J’ai fait plein de belles rencontres. J’ai passé 20 ans de ma vie vraiment fabuleux. La compétition, les tournois, les gros tournois, les beaux tournois, cela va me manquer, parce qu’on a la chance de vivre de notre passion. Franchement, quand on commence à 11 ans, que l’on part de chez nous, c’est vraiment un gros pari, ce sont des gros sacrifices aussi pour toute la famille, tout l’entourage. C’est sûr que quand on y arrive, il faut savoir savourer tout cela. C’est cela qui va me manquer », a regretté Pauline.

Elle laisse aussi derrière elle quelques aspects négatifs : « Après, ce qui ne va pas me manquer, il y a pas mal de choses. C’est tout ce stress aussi au quotidien, sur le classement, les matchs, le fait de ne pas passer à côté, sur tout ce qui est rapport au match. Après, un peu le jugement, les critiques, les insultes que l’on peut recevoir aussi parfois après les matchs, tout ce contexte, cela ne va pas forcément me manquer. »