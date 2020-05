Pauline Parmentier avant annoncé qu’elle jouait sa dernière saison après une carrière bien remplie. Cette annonce avait été faite avant la crise liée au Covid-19.

Depuis la situation a logiquement changé et beaucoup de proches lui expliquent qu’elle ne peut pas finir comme ça. C’est ce qu’elle a confié à nos confrères de l’Equipe : « Tout le monde me dit ça mais la »compet » et les voyages ne me manquent pas. Forcément, on mène une vie fantastique. Quand Wimbledon a été annulé, j’avais un peu de nostalgie. Mais dans la balance, ça signifie de repartir sur huit mois. Si je devais repartir, le but serait d’aller jusqu’à Roland. Aujourd’hui, je suis 150e, ce qui signifie que je ne peux pas faire les tournois que je veux. Est-ce que je suis prête à faire huit mois de challengers ? C’est compliqué. Je me raccroche à Roland en septembre. Le jour où la décision tombera, je re-réfléchirai. Aujourd’hui, j’ai 34 ans et j’ai envie de passer à autre chose. »