L’émotion suscitée par la céré­monie en hommage à Rafael Nadal à Roland‐Garros tout juste retombée, le rédac­teur en chef du site espa­gnol Punto de Break et suivi par plus de 75 000 personnes sur le réseau social X, a insisté sur l’élé­gance, la classe et la bien­veillance de Novak Djokovic.

« Je pensais à tout ce qui a été dit sur Djokovic. Toutes les critiques qu’il a essuyées. Les coups bas dans la presse. Les critiques en dehors du court. Et Nole a assisté à TOUS les adieux de ses plus grands rivaux. Lui seul peut se vanter de cela. Il était présent lors de celui de Federer, à Laver. Il était présent lors de celui de Murray, à Wimbledon. Et il était présent lors de celui de Nadal, à Roland‐Garros. Sans rancune et sachant mettre de côté ce qui a pu être dit ou pensé à son sujet. Ennemis sur le court, mais frères quand on parle de l’his­toire de ce sport. Espérons que lors de ses adieux, quel que soit le moment, les trois seront égale­ment présents. Novak le mérite. Nous avons presque tous été injustes avec lui à un moment ou à un autre, et Djokovic a toujours fini par nous rendre notre sourire. Et espé­rons que lors de son départ, l’hom­mage sera à la hauteur de ce qu’il a accompli. Il ne mérite pas moins. »