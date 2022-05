Révélation fémi­nine dans le clan trico­lore de cette édition de Roland‐Garros, Diane Parry, 19 ans et 97e, a fina­le­ment rendu les armes lors du troi­sième tour ce vendredi face à l’Américaine Sloane Stephens, lauréate de l’US Open 2017 et fina­liste ici‐même en 2018 : 2–6, 3–6, après 1h35 de jeu.

Tombeuse de la tenante du titre et 2e mondiale, Barbora Krejcikova, au premier tour et de la spécia­liste et 66e mondiale Camila Osorio, la Française peut vrai­ment être fière de son parcours à la porte d’Auteuil et il est certain qu’on reverra très prochai­ne­ment son soyeux revers à une main sur le circuit principal.