Après la fin du deuxième tour, place au troi­sième et à la fameuse partie haute du tableau ce vendredi où Nadal, Djokovic, Alcaraz et Zverev sont toujours au rendez‐vous.

Le tenant du titre aura les honneurs du Central face à Bedene après avoir évolué sur le Lenglen ce mercredi. Un court sur lequel l’homme aux 13 Roland‐Garros affron­tera le puis­sant néer­lan­dais Van De Zandschulp en troi­sième rota­tion juste avant le cham­pion Olympique opposé à Nakashima.

Enfin, la session de nuit sur le Chatrier sera marquée par le duel de la nouvelle géné­ra­tion entre Sebastian Korda et le prodige Carlos Alcaraz. Un match d’au­tant plus passion­nant que l’Américain est le dernier joueur à avoir battu l’Espagnol, lors du premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo. Ça sent la poudre.

Chez les dames, l’at­trac­tion fran­çaise de cette édition, la pétillante Diane Parry, devra sortir le grand jeu face l’an­cienne fina­liste Sloane Stephens, un duel programmé juste derrière le numéro un mondial sur le Central.

Découvrez le programme complet de la journée de vendredi à Roland‐Garros ci‐dessous :