Dans ce Roland‐Garros 2026 illisible, marqué par les éliminations précoces d’Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff et Aryna Sabalenka, c’est finalement Mirra Andreeva qui a su tirer son épingle du jeu.
Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des qualifications et 114e mondiale au début de la quinzaine, la jeune Russe n’a jamais vraiment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progressivement imposé sa supériorité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.
Face à une adversaire qui avait jusque‐là donné des maux de tête à toutes ses opposantes grâce à son intelligence tactique et à un style fait de variations et de défense brillante, la Polonaise a fini par céder physiquement et mentalement, notamment face à une Andreeva d’une grande maîtrise, patiente et extrêmement juste dans ses choix.
Mirra Andreeva, 19 ans, peut désormais dire : je suis une championne en Grand Chelem.— Tennis Legend (@TennisLegende) June 6, 2026
La Russe est la plus jeune joueuse à s’imposer à #RolandGarros depuis Monica Seles en 1992 !
Et la 10e plus jeune joueuse de l’ère Open à gagner un Majeur.pic.twitter.com/lZueRMgvoZ
Si Maja Chwalinska repart de Paris avec une progression spectaculaire au classement, près de cent places gagnées pour s’installer aux portes du top 20, Mirra Andreeva, elle, s’offre à seulement 19 ans son premier titre du Grand Chelem, confirmant une précocité déjà hors norme.
Sa coach, Conchita Martinez, peut être fière de cette consécration.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 16:49