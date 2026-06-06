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Pas de MIRRAcle : Andreeva touche le graal !

Par
Baptiste Mulatier
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Dans ce Roland‐Garros 2026 illi­sible, marqué par les élimi­na­tions précoces d’Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff et Aryna Sabalenka, c’est fina­le­ment Mirra Andreeva qui a su tirer son épingle du jeu.

Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale au début de la quin­zaine, la jeune Russe n’a jamais vrai­ment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progres­si­ve­ment imposé sa supé­rio­rité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.

Face à une adver­saire qui avait jusque‐là donné des maux de tête à toutes ses oppo­santes grâce à son intel­li­gence tactique et à un style fait de varia­tions et de défense brillante, la Polonaise a fini par céder physi­que­ment et menta­le­ment, notam­ment face à une Andreeva d’une grande maîtrise, patiente et extrê­me­ment juste dans ses choix.

Si Maja Chwalinska repart de Paris avec une progres­sion spec­ta­cu­laire au clas­se­ment, près de cent places gagnées pour s’ins­taller aux portes du top 20, Mirra Andreeva, elle, s’offre à seule­ment 19 ans son premier titre du Grand Chelem, confir­mant une préco­cité déjà hors norme.

Sa coach, Conchita Martinez, peut être fière de cette consécration.

Publié le samedi 6 juin 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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