Dans ce Roland‐Garros 2026 illi­sible, marqué par les élimi­na­tions précoces d’Elena Rybakina, Iga Swiatek, Coco Gauff et Aryna Sabalenka, c’est fina­le­ment Mirra Andreeva qui a su tirer son épingle du jeu.

Opposée en finale à la grande surprise du tournoi, Maja Chwalinska, issue des quali­fi­ca­tions et 114e mondiale au début de la quin­zaine, la jeune Russe n’a jamais vrai­ment tremblé. Après un début de match accroché, elle a progres­si­ve­ment imposé sa supé­rio­rité pour ne laisser aucune place au suspense : 6–3, 6–2 en 1h23 de jeu.

Face à une adver­saire qui avait jusque‐là donné des maux de tête à toutes ses oppo­santes grâce à son intel­li­gence tactique et à un style fait de varia­tions et de défense brillante, la Polonaise a fini par céder physi­que­ment et menta­le­ment, notam­ment face à une Andreeva d’une grande maîtrise, patiente et extrê­me­ment juste dans ses choix.

Mirra Andreeva, 19 ans, peut désor­mais dire : je suis une cham­pionne en Grand Chelem.



La Russe est la plus jeune joueuse à s’im­poser à #RolandGarros depuis Monica Seles en 1992 !



Et la 10e plus jeune joueuse de l’ère Open à gagner un Majeur.pic.twitter.com/lZueRMgvoZ — Tennis Legend (@TennisLegende) June 6, 2026

Si Maja Chwalinska repart de Paris avec une progres­sion spec­ta­cu­laire au clas­se­ment, près de cent places gagnées pour s’ins­taller aux portes du top 20, Mirra Andreeva, elle, s’offre à seule­ment 19 ans son premier titre du Grand Chelem, confir­mant une préco­cité déjà hors norme.

Sa coach, Conchita Martinez, peut être fière de cette consécration.