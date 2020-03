L’Agence France Presse a interrogé Jean-François Vilotte, le directeur général de la Fédération Française de Tennis, alors que l’alerte concernant le coronavirus va passer au stade 3. Selon ce stade, les manifestations de plus de 5000 spectateurs dans un espace confiné ne peuvent plus être organisées. Un cas de figure qui ne concerne pas Roland-Garros au final : « Même avec le toit fermé, le court Philippe Chatrier est un terrain extérieur. Il est couvert, mais il y a des espaces entre les tribunes et le toit qui ne font pas de l’enceinte un espace confiné.«

Toujours selon cette dépêche, l’idée d’une distribution d’un kit avec un masque et du gel pour se laver les mains est envisagée. Le directeur a aussi expliqué : « Nous sommes sur un site de 13 hectares qui permet d’organiser les flux de spectateurs de manière très différentes des stades de football et de façon à éviter les zones de trop forte concentration de personnes. »