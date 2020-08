Ce mardi, Rafael Nadal annonçait sur les réseaux sociaux qu’il ne participerait pas à l’US Open. Au lendemain de ces déclarations, l’Espagnol s’est également montré évasif et incertain quant à sa participation à Roland-Garros. « Je vais me préparer pour la saison sur terre battue et, quand l’heure viendra, je prendrai ma décision. On verra quelle est la situation en Europe et si tout est sous contrôle ou non », a-t-il déclaré dans une conférence de presse virtuelle depuis Majorque. La dernière fois qu’un Roland-Garros s’est déroulé sans Rafa, c’était en 2004…