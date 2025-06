« Excusez‐moi, mais je pense que le tennis féminin n’a pas de grandes stars actuel­le­ment. Une Swiatek par exemple, est une très grande joueuse mais pas une star », décla­rait Patrick Mouratoglou il y a quelques jours sur le plateau de France Télévision.

Et l’an­cien entraî­neur de Serena Williams ne s’est pas fait que des amis avec cette sortie. À commencer par l’an­cienne joueuse austra­lienne et numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs.

imagine a guy that is only know because he coached a woman. I could say more but I won’t.