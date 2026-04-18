Chaque tournoi du Grand Chelem a ses parti­cu­la­rités et son identité.

Lors de sa confé­rence de presse Amélie Mauresmo a passé des messages en évoquant notam­ment le fameux tournoi de One million point en Australie mais aussi en affir­mant que le « voyeu­risme » ne sera pas de mise du côté de la porte d’Auteuil.

« On a vrai­ment envie de main­tenir le respect de leur inti­mité dans les espaces privés » a expliqué Amélie qui n’a sûre­ment pas apprécié l’épi­sode de Coco Gauff en Australie.

On ne peut que soutenir la démarche du tournoi, démarche qui est aussi suivi par Wimbledon où la tradi­tion garde comme à Paris une place prépondérante.