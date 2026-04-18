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Pas de voyeu­risme à Roland‐Garros

Par
Laurent Trupiano
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Chaque tournoi du Grand Chelem a ses parti­cu­la­rités et son identité. 

Lors de sa confé­rence de presse Amélie Mauresmo a passé des messages en évoquant notam­ment le fameux tournoi de One million point en Australie mais aussi en affir­mant que le « voyeu­risme » ne sera pas de mise du côté de la porte d’Auteuil.

« On a vrai­ment envie de main­tenir le respect de leur inti­mité dans les espaces privés » a expliqué Amélie qui n’a sûre­ment pas apprécié l’épi­sode de Coco Gauff en Australie. 

On ne peut que soutenir la démarche du tournoi, démarche qui est aussi suivi par Wimbledon où la tradi­tion garde comme à Paris une place prépondérante.

Publié le samedi 18 avril 2026 à 08:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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