Chaque tournoi du Grand Chelem a ses particularités et son identité.
Lors de sa conférence de presse Amélie Mauresmo a passé des messages en évoquant notamment le fameux tournoi de One million point en Australie mais aussi en affirmant que le « voyeurisme » ne sera pas de mise du côté de la porte d’Auteuil.
« On a vraiment envie de maintenir le respect de leur intimité dans les espaces privés » a expliqué Amélie qui n’a sûrement pas apprécié l’épisode de Coco Gauff en Australie.
On ne peut que soutenir la démarche du tournoi, démarche qui est aussi suivi par Wimbledon où la tradition garde comme à Paris une place prépondérante.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 08:30