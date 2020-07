La tournée américaine sur dur qui doit débuter le 14 août et sonner la reprise du circuit aura-t-elle lieu ? Au regard de la situation qui ne cesse de se dégrader aux Etats-Unis, les tournois américains apparaissent de plus en plus menacés. A l’instar de Rafael Nadal, Stan Wawrinka a décidé de s’entraîner sur… terre battue. Une indice qui laisse présager que le Vaudois ne disputera pas la tournée américaine et l’US Open, mais qu’il restera en Europe pour la mini-tournée sur ocre avec Madrid, Rome et Roland-Garros.

Autre indice qui laisse peu de place au doute, le Suisse a posté sur sa story Instagram une photo des balles de Roland-Garros 2020. Bien que quart de finaliste à New York en 2019, le protégé de Magnus Norman ne perdra aucun point avec les changements mis en place par l’ATP (les joueurs conservent leurs meilleurs résultats entre mars 2019 et décembre 2020).