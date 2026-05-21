Principale chance française de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Arthur Fils, tête de série numéro 17 du tournoi, n’a pas été gâté par le tirage au sort effectué ce jeudi.
S’il a évité Jannik Sinner, le Français, vainqueur de l’ATP 500 de Barcelone le mois dernier, devra, sauf surprise, affronter Alexander Zverev, 3e joueur mondial, dès les huitièmes de finale.
Avant cela, Arthur sera opposé à Stan Wawrinka, invité pour son dernier Roland‐Garros, dès le premier tour avant un potentiel duel contre Karen Khachanov au troisième tour.
Le parcours potentiel d’Arthur Fils à Roland‐Garros— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 21, 2026
1er tour : Wawrinka
2e tour : Opelka/qualifié
3e tour : Khachanov
1⁄8 : Zverev
Tout sauf simple pour le protégé de Goran Ivanisevic.
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 15:01