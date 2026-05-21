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Pas épargné par le tirage au sort, Arthur Fils opposé à une légende dès le premier tour

Par
Thomas S
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Principale chance fran­çaise de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Arthur Fils, tête de série numéro 17 du tournoi, n’a pas été gâté par le tirage au sort effectué ce jeudi.

S’il a évité Jannik Sinner, le Français, vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone le mois dernier, devra, sauf surprise, affronter Alexander Zverev, 3e joueur mondial, dès les huitièmes de finale. 

Avant cela, Arthur sera opposé à Stan Wawrinka, invité pour son dernier Roland‐Garros, dès le premier tour avant un poten­tiel duel contre Karen Khachanov au troi­sième tour. 

Tout sauf simple pour le protégé de Goran Ivanisevic. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 15:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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