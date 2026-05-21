Principale chance fran­çaise de cette édition 2026 de Roland‐Garros, Arthur Fils, tête de série numéro 17 du tournoi, n’a pas été gâté par le tirage au sort effectué ce jeudi.

S’il a évité Jannik Sinner, le Français, vain­queur de l’ATP 500 de Barcelone le mois dernier, devra, sauf surprise, affronter Alexander Zverev, 3e joueur mondial, dès les huitièmes de finale.

Avant cela, Arthur sera opposé à Stan Wawrinka, invité pour son dernier Roland‐Garros, dès le premier tour avant un poten­tiel duel contre Karen Khachanov au troi­sième tour.

Le parcours poten­tiel d’Arthur Fils à Roland‐Garros



1er tour : Wawrinka

2e tour : Opelka/qualifié

3e tour : Khachanov

1⁄ 8 : Zverev — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 21, 2026

Tout sauf simple pour le protégé de Goran Ivanisevic.