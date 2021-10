Dans la famille McEnroe, on aime visi­ble­ment faire des paris et on ose aussi se mouiller. Visiblement, Patrick a été emballé par le jeu proposé par Casper Ruud sur dur à San Diego où le Norvégien s’est qualifié pour les demi‐finales où il affron­tera Dimitrov. Du coup, Patrick a clai­re­ment pris des risques en annon­çant que Ruud rempor­te­rait Roland Garros avant fin 2024. Cela veut dire qu’il a 3 éditions pour soulever la Coupe des Mousquetaires.

Rafael Nadal va appré­cier puisque c’est dans son académie que Casper Ruud a pris une nouvelle dimen­sion. Après, il est vrai que Ruud progresse et que sur l’ocre il peut être très effi­cace. Seul bémol pour l’ins­tant, les tour­nois du Grand Chelem où il n’est pas toujours performant.