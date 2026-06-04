Accueil Roland Garros

Patrick Mouratoglou, ancien coach de Serena Williams : « Son retour n’a pas de sens et je ne dis pas qu’elle va rede­venir numéro 1 mondiale, je dis simple­ment que rien n’est impos­sible avec elle »

Par
Baptiste Mulatier
-
390

Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

Une infor­ma­tion commentée sur Instagram par l’an­cien entraî­neur de la légende améri­caine, le Français Patrick Mouratoglou. Selon lui, Serena reviendra unique­ment pour jouer les premiers rôles ! 

« Si Serena décide de revenir sur le court, ce n’est pas pour être moyenne. Ce n’est pas son genre. Tout d’abord, elle commence par le double. Elle n’a pas dit qu’elle joue­rait en simple. J’ai l’impression qu’elle veut se tester. C’est le senti­ment que j’ai. Je pense qu’elle veut savoir où elle en est. Je suppose qu’elle a besoin de se sentir sur le court pour peut‐être prendre la déci­sion d’aller plus loin ou non. Est‐ce que ça a du sens, à 44 ans, de revenir sur le circuit après quatre ou cinq ans d’absence et deux enfants ? Non, ça n’a pas de sens. Mais c’est Serena. Serena a accompli des choses impos­sibles parce qu’elle se dit : ‘Je peux le faire’. Je ne dis pas qu’elle va devenir numéro un mondiale et remporter tous les tour­nois du Grand Chelem. Je dis simple­ment que rien n’est impos­sible pour Serena. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 13:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥