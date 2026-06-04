Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Une infor­ma­tion commentée sur Instagram par l’an­cien entraî­neur de la légende améri­caine, le Français Patrick Mouratoglou. Selon lui, Serena reviendra unique­ment pour jouer les premiers rôles !

« Si Serena décide de revenir sur le court, ce n’est pas pour être moyenne. Ce n’est pas son genre. Tout d’abord, elle commence par le double. Elle n’a pas dit qu’elle joue­rait en simple. J’ai l’impression qu’elle veut se tester. C’est le senti­ment que j’ai. Je pense qu’elle veut savoir où elle en est. Je suppose qu’elle a besoin de se sentir sur le court pour peut‐être prendre la déci­sion d’aller plus loin ou non. Est‐ce que ça a du sens, à 44 ans, de revenir sur le circuit après quatre ou cinq ans d’absence et deux enfants ? Non, ça n’a pas de sens. Mais c’est Serena. Serena a accompli des choses impos­sibles parce qu’elle se dit : ‘Je peux le faire’. Je ne dis pas qu’elle va devenir numéro un mondiale et remporter tous les tour­nois du Grand Chelem. Je dis simple­ment que rien n’est impos­sible pour Serena. »