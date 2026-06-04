Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition ce lundi avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Une information commentée sur Instagram par l’ancien entraîneur de la légende américaine, le Français Patrick Mouratoglou. Selon lui, Serena reviendra uniquement pour jouer les premiers rôles !
« Si Serena décide de revenir sur le court, ce n’est pas pour être moyenne. Ce n’est pas son genre. Tout d’abord, elle commence par le double. Elle n’a pas dit qu’elle jouerait en simple. J’ai l’impression qu’elle veut se tester. C’est le sentiment que j’ai. Je pense qu’elle veut savoir où elle en est. Je suppose qu’elle a besoin de se sentir sur le court pour peut‐être prendre la décision d’aller plus loin ou non. Est‐ce que ça a du sens, à 44 ans, de revenir sur le circuit après quatre ou cinq ans d’absence et deux enfants ? Non, ça n’a pas de sens. Mais c’est Serena. Serena a accompli des choses impossibles parce qu’elle se dit : ‘Je peux le faire’. Je ne dis pas qu’elle va devenir numéro un mondiale et remporter tous les tournois du Grand Chelem. Je dis simplement que rien n’est impossible pour Serena. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 13:21