Depuis la terrasse de France Télévisions, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a analysé la défaite de Loïs Boisson face à Cori Gauff en demi‐finales de Roland‐Garros.

« À aucun moment on a senti qu’elle pouvait la mettre en diffi­culté dans les échanges. Coco a été en maîtrise la plupart du temps. On pouvait imaginer qu’elle aurait des moments d’émo­tions, comme au match d’avant, mais je pense que le style de jeu de Loïs la dérange beau­coup moins que d’autres joueuses, qui frappent la balle plus à plat, beau­coup plus vite. Elle a toujours eu du temps. Mais il faut redire que le parcours de Loïs Boisson a été excep­tionnel. Et c’est le début d’une grande aven­ture pour elle. »