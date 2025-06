Sur le plateau de France Télévision, Patrick Mouratoglou était très heureux du succès de Coco Gauff, en finale de Roland‐Garros contre Aryna Sabalenka (7−6, 2–6, 4–6). L’entraîneur fran­çais est revenu sur sa première rencontre avec la nouvelle lauréate de Coupe Suzanne‐Lenglen. C’était dans son académie, l’Américaine n’était encore qu’une enfant.

« Je suis très fier d’elle déjà parce que je trouve qu’elle montre des qualités vrai­ment d’im­mense cham­pionne, cette comba­ti­vité qu’elle a, tout ça. J’ai revécu menta­le­ment ce moment où je l’ai rencon­trée quand elle avait dix ans. Elle est venue à mon académie, elle avait besoin d’aide. Je me souviens de la semaine qu’elle a passée, je devais me faire une opinion. Et elle m’a subjugué parce que, déjà, elle avait une moti­va­tion, une confiance dans ses capa­cités qui étaient incroyables à dix ans. Elle avait déjà cette comba­ti­vité qu’on peut retrouver aujourd’hui. J’ai eu un entre­tien avec elle dans mon bureau, où j’es­saye de savoir un peu qui est la personne, qui est cette gamine. Et j’ai dit à l’équipe, c’est du très, très haut niveau. Elle avait dix ans. Elle a des capa­cités de devenir une star très au‐dessus de la moyenne. C’est déjà une petite star. On ne peut pas la comparer avec Serena, qui est une icône. Mais si elle continue à gagner des grands slams comme ça, elle le deviendra ».