Facile vain­queur de l’Américain Mackenzie McDonald (6−3, 6–3, 6–3), au premier tour de Roland‐Garros ce mardi, Novak Djokovic n’a vrai­ment pas eu besoin de s’employer en raison de la faiblesse de son adversaire.

Du coup, comme l’a juste­ment déclaré Patrick Mouratoglou, consul­tant pour France TV, il est presque impos­sible de réel­le­ment de juger la forme et le niveau de jeu du Serbe

« On a cru au début que les condi­tions de jeu étaient une des raisons pour lesquelles McDonald commet­tait autant d’er­reurs et fina­le­ment, quand ils ont fermé le toit, on a eu le même McDonald, avec autant de fautes directes. Novak n’a pas eu à forcer son talent pour s’im­poser en trois sets secs donc ce n’est pas vrai­ment un test et on ne sait pas bien où il en est. On sent quand même qu’il est en confiance, il était relaxé, parfois un peu trop mais il faudra le voir face à des adver­saires plus coriaces pour jauger l’état de son jeu parce qu’on se pose des ques­tions, évidemment. »