Alors que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’af­fron­te­ront en finale de Grand Chelem pour la première fois ce dimanche à Roland‐Garros, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou, a donné un avis qui risque de faire débat.

« Quand on me demande de comparer le niveau de Sinner Alcaraz à celui des trois GOAT, Roger, Rafa et Novak, je dis que je n’aime pas comparer les époques. Mais plus le temps passe, plus le tennis devient profes­sionnel, plus l’équi­pe­ment s’amé­liore, plus la condi­tion physique s’amé­liore, donc je pense que le niveau de Sinner et Alcaraz est plus élevé que celui de Roger, Rafa et Novak à l’époque. Pas incroya­ble­ment plus élevé, mais il est plus élevé. Et j’ai toujours dit que Sinner est un Novak 2.0 en termes de niveau et non en termes de résul­tats. Novak est le meilleur de tous les temps. Enfin, sans parler d’élé­gance, je pense que Federer et Alcaraz jouent le même type de tennis. Mais si vous regardez le physique d’Alcaraz, il est supé­rieur à celui de Roger. Sinner joue le même type de tennis que Novak, mais de manière plus agres­sive, en prenant les balles plus tôt et en jouant plus vite. Est‐ce un niveau supé­rieur ? Oui. Novak peut‐il le battre ? Oui. »