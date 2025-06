Carlos Alcaraz a assuré l’es­sen­tiel, avec son succès contre Lorenzo Musetti, sur abandon en demi‐finale de Roland‐Garros. Il jouera ce dimanche, pour la défense de sa Coupe des Mousquetaire.

Une perfor­mance pas tout à fait aboutie, selon Patrick Mouratoglou, au commen­taire du match sur France Télévision. L’entraîneur de Naomi Osaka estime que le quadruple cham­pion en Grand Chelem était loin de ses stan­dards dans les deux premiers sets.

« Je l’ai trouvé vrai­ment nette­ment en dessous de ce qu’il avait produit dans les matchs précé­dents. Peut‐être que c’est aussi parce que son adver­saire jouait du très grand tennis, mais je pense qu’il n’y avait pas que ça. Il m’a semblé plus tendu, un petit peu comme il était au début de la saison sur terre battue. Et puis, il y a eu ce tie‐break qui a été vrai­ment le moment où tout le match a basculé d’un coup. Je pense, dos au mur, peut‐être de peur de se retrouver mené deux sets à zéro, Alcaraz s’est mis à vrai­ment lâcher ses coups. Le son de sa raquette quand il frap­pait la balle n’avait plus rien à voir. Il y avait beau­coup plus d’in­ten­sité. Et puis, il a survolé le tie‐break. Je ne sais pas à quel moment Musetti a commencé à ressentir la douleur, mais il y a la conjonc­tion de la douleur à la jambe et du niveau de jeu d’Alcaraz. Ça a été beau­coup trop pour l’Italien, mais on a vu deux Alcaraz différents ».