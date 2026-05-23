Patrick Mouratoglou n’a besoin de personne pour donner son avis puisqu’il le fait à sa guise via ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram, « The Coach ».
Et alors que l’idée d’un boycott de l’édition 2026 de Roland‐Garros de la part de certains des meilleurs joueurs a été évoquée, l’entraîneur français a expliqué pourquoi il n’y croyait pas. Et les récentes déclarations des uns et des autres semblent lui donner raison.
« Je ne crois pas au boycott cette année, c’est encore très nouveau pour les meilleurs joueurs de se réunir et de faire pression sur un événement ou une instance dirigeante. D’un côté, il y a la PTPA, l’association des joueurs. De l’autre, il y a ce nouveau groupe qui rassemble la plupart des meilleurs joueurs, et celui‐ci a clairement plus de pouvoir car s’il décide que nous n’allons pas jouer Roland‐Garros, alors Roland‐Garros devra prendre des décisions. Mais c’est nouveau. Pour certains joueurs, disputer Roland‐Garros cette année peut être l’objectif le plus important de toute leur saison. Pour quelqu’un comme Sinner, les enjeux sont énormes. Il ne va pas tout gâcher pour gagner un peu plus d’argent. Ce serait absurde de sa part. Le seul moyen d’exercer le pouvoir est d’être tous sur la même longueur d’onde et de partager les mêmes intérêts, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas. Je ne pense donc pas qu’ils vont boycotter Roland‐Garros cette année, ni même menacer de le faire. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:31