Patrick Mouratoglou n’a besoin de personne pour donner son avis puis­qu’il le fait à sa guise via ses réseaux sociaux et notam­ment son compte Instagram, « The Coach ».

Et alors que l’idée d’un boycott de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros de la part de certains des meilleurs joueurs a été évoquée, l’en­traî­neur fran­çais a expliqué pour­quoi il n’y croyait pas. Et les récentes décla­ra­tions des uns et des autres semblent lui donner raison.

« Je ne crois pas au boycott cette année, c’est encore très nouveau pour les meilleurs joueurs de se réunir et de faire pres­sion sur un événe­ment ou une instance diri­geante. D’un côté, il y a la PTPA, l’association des joueurs. De l’autre, il y a ce nouveau groupe qui rassemble la plupart des meilleurs joueurs, et celui‐ci a clai­re­ment plus de pouvoir car s’il décide que nous n’allons pas jouer Roland‐Garros, alors Roland‐Garros devra prendre des déci­sions. Mais c’est nouveau. Pour certains joueurs, disputer Roland‐Garros cette année peut être l’objectif le plus impor­tant de toute leur saison. Pour quel­qu’un comme Sinner, les enjeux sont énormes. Il ne va pas tout gâcher pour gagner un peu plus d’argent. Ce serait absurde de sa part. Le seul moyen d’exercer le pouvoir est d’être tous sur la même longueur d’onde et de partager les mêmes inté­rêts, ce qui, à mon avis, n’est pas le cas. Je ne pense donc pas qu’ils vont boycotter Roland‐Garros cette année, ni même menacer de le faire. »