À l’instar de Justine Henin, elle aussi consul­tante pour France TV durant la quin­zaine, Patrick Mouratoglou a dressé un constat assez clair après la nouvelle défaite de Cori Gauff face à Iga Swiatek en demi‐finales de Roland‐Garros.

Selon l’en­traî­neur trico­lore, l’Américaine, en plus d’avoir une vraie faiblesse côté coup droit, est entrée sur le court sans réel plan de jeu. Une donnée impar­don­nable à ce niveau‐là.

« J’aurais bien aimé ne pas vous parler du coup droit de Cori Gauff mais il y a un vrai problème tech­nique. Et il est vrai qu’Iga Swiatek a exagé­ré­ment joué de ce côté‐là, et elle a bien fait. Je pense qu’il y a trois raisons pour lesquelles le match n’a pas donné le combat qu’on aurait aimé. D’abord, je n’ai pas vu de vrai plan de jeu de la part de Coco, j’ai trouvé qu’elle tapait tout dans tous les sens et que ce n’était pas vrai­ment construit. On ne savait pas vrai­ment quel sens elle voulait donner à son match. Ensuite, il y avait cette faiblesse côté coup droit qui a été très bien exploitée par Swiatek. Et puis, il y a la gestion des points impor­tants car il y a quand même eu plein d’oc­ca­sions et, à chaque fois, c’est Swiatek qui a été la meilleure. Donc quand on ne gère pas bien les points impor­tants, que l’on a une grosse faiblesse et que le plan de jeu n’est pas clair, c’est diffi­cile de gagner. »