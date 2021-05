En marge de l’UTS4 qui débute ce jour à l’aca­démie qui porte son nom, Patrick Mouratoglou a répondu aux ques­tions de nos confrères de Sky Sports. Pour le coach de Serena, la Next Gen a beau répéter qu’elle s’est rappro­chée du Big3, pour lui, il reste encore beau­coup de marge : « La marge est‐elle aussi grande qu’a­vant ? Certainement pas. La marge est de plus en plus petite, mais je veux voir un gars de la nouvelle géné­ra­tion gagner un Grand Chelem, en les battant, ce qui n’est toujours pas arrivé. »

Enfin concer­nant Roland‐Garros, il a déjà choisi le vain­queur et le dit avec une vraie pointe d’ironie : « Chaque année, quand on me pose des ques­tions sur Roland‐Garros, je donne la même réponse. Je dis : la seule chose que nous ne savons pas quand Roland Garros débute chaque année, c’est qui Rafa va battre en finale »