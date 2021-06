Dans un entre­tien accordé à nos confrères d’UbiTennis, Patrick Mouratoglou revient sur le parcours de Coco Gauff, toujours en course à Roland‐Garros. La jeune améri­caine affronte Jaboeur ce jour en 8ème de finale. Selon le coach de Serena, Gauff est l’une des joueuses qui résiste le mieux à la fameuse pres­sion : « Personne n’est plus habitué à gérer la pres­sion que Coco. Elle a remporté l’Orange Bowl à 12 ans, elle a joué une finale Junior Slam à l’US Open à 13 ans et demi, la plus jeune à l’avoir jamais fait, et à 15 ans, elle s’est quali­fiée pour Wimbledon et a battu Venus Williams. Les projec­teurs étaient toujours braqués sur elle, et pour­tant elle a réussi à obtenir de bons résul­tats. Elle n’est pas complè­te­ment insen­sible à la pres­sion, évidem­ment, mais elle peut la gérer, même si ce n’est pas toujours facile. Elle a déjà un bon bagage d’expérience’