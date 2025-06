Au micro de France Télévisions ce dimanche matin, Patrick Mouratoglou a donné son avis sur le début de tournoi de Novak Djokovic, qualifié pour la deuxième semaine de Roland‐Garros où il retrou­vera Cameron Norrie lundi en huitièmes de finale.

« Il avait dit que sa seule moti­va­tion, désor­mais, était les Grands Chelems. Il avait été inexis­tant à Monte‐Carlo et Madrid, mais il revient en forme, pile au bon moment, auréolé d’une victoire la semaine dernière à Genève. On retrouve le Djokovic des grandes années. Certes, il joue des joueurs qui sont très en deçà de ceux qu’il va affronter dans les prochains jours, mais on le voit quand même extrê­me­ment bien bouger, être très agressif, très concentré, donc c’est du très bon Djokovic. Est‐ce qu’on peut l’en­vi­sager aller plus loin qu’un quart de finale contre Zverev ? Oui, complè­te­ment. Sur ce qu’on a vu depuis le début du tournoi, oui. Il y a quand même quelques ques­tions qui subsistent, notam­ment sa capa­cité à jouer cinq sets. »