En diffi­culté face à Quentin Halys, ce vendredi au troi­sième tour de Roland‐Garros, Holger Rune, qui a déclaré ne pas se sentir en sécu­rité après un échange avec un spec­ta­teur, ne semble clai­re­ment pas dans son assiette.

S’il est pour le moment diffi­cile de savoir ce qu’il s’est réel­le­ment passé, Patrick Mouratoglou, l’an­cien coach du Danois, a tenu à insister sur le carac­tère volca­nique de son ancien protégé.

« Il a tendance à monter dans les tours et quand je travaillais avec lui, j’étais obligé d’in­ter­venir plusieurs fois pendant les matchs pour l’empêcher de monter parce que je sais que s’il attei­gnait un certain niveau d’éner­ve­ment et qu’il lais­sait cet éner­ve­ment s’ex­primer, on risquait de ne plus le retrouver. Il n’ar­ri­vait plus à se remettre dans le match, il sortait tota­le­ment du match. C’est encore un problème pour lui qu’il n’a pas encore résolu. »