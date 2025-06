Sous le choc comme nous tous après la victoire phéno­mé­nale de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou a résumé en quelques mots son senti­ment à propos de cette rencontre surréa­liste par son scénario, sa drama­turgie et son niveau de jeu.

Et pour l’en­traî­neur trico­lore, c’est tout simple­ment la plus belle finale de tous les temps disputée sur le Grand Chelem parisien.

Without any doubt, best Roland Garros final in the history.