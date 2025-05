Invité à donner son opinion sur l’ab­sence de Rafael Nadal dans le tableau de Roland‐Garros cette année au Salon VIP de Bein Sports, Patrick Mouratoglou s’est montré très enthou­siaste. Non sans amour pour l’Espagnol aux 14 titres dans le Grand Chelem Français, mais davan­tage par amour pour le sport, dans toute son incertitude.

🎾 Pas de Rafael Nadal à Roland‐Garros, une bonne nouvelle pour le suspense selon @pmouratoglou ! pic.twitter.com/kegrWdG5wZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 21, 2025

« Pas de Rafael Nadal à Roland‐Garros, je trouve que c’est une super nouvelle. Ce n’est abso­lu­ment pas contre lui que je dis ça mais pendant 15 ans on savait qui allait gagner Roland. Donc ça enle­vait quand même beau­coup d’ex­ci­ta­tion à regarder le tournoi. D’ailleurs je disais chaque année, on me deman­dait ‘qui va gagner Roland ?’. Et je disais à chaque fois, on sait qui va gagner Roland. La seule chose qu’on ne sait pas quand Roland démarre, c’est contre qui il va gagner en finale. Donc, là enfin, on va avoir du suspense, il y a pas mal de joueurs qui peuvent gagner dans l’ab­solu même si Alcaraz je pense tient un peu la corde. Bon, c’est loin d’être fait, donc il va y avoir du suspense. Alors c’est vrai qu’il nous a habitué à être beau­coup là mais, globa­le­ment les ères où on sait année après année qui va gagner… C’est quand même moins sympa. »