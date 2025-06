Dans une prise de parole publiée sur Instagram, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou est revenu sur le parcours excep­tionnel de Loïs Boisson à Roland‐Garros.

« Je pense que ce qu’a accompli Louise Boisson est riche en ensei­gne­ments. Leçon numéro un : tout peut arriver, tout le monde peut battre tout le monde au tennis. Nous le savions en théorie. Mais quand une joueuse, classée 360e mondial bat coup sur coup la numéro trois mondiale, puis le numéro six mondiale, et atteint les dernières étapes d’un Grand Chelem, cela reste de la théorie. Deuxième leçon : le tennis est un sport mental, et quand on regarde les matchs, elle a été la plus stable émotion­nel­le­ment. On a vu Pegula, on a vu Andreeva traverser beau­coup de hauts et de bas sur le plan mental. Quand on arrive à atteindre cette stabi­lité mentale pendant les matchs, on a un tel avan­tage sur toutes les autres joueuses. Et la troi­sième est proba­ble­ment le rôle du public. Elle joue à domi­cile, le public est entiè­re­ment derrière elle. Quand vous ne vous sentez pas obligé de performer parce que votre clas­se­ment est bas, que vous n’avez rien à perdre et que le public est entiè­re­ment derrière vous, alors c’est incroyable, le pouvoir que cela donne. »