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Patrick Mouratoglou sur Moïse Kouame : « Les yeux étaient beau­coup rivés sur Arthur Fils. Désormais, ils sont deux à repré­senter tout l’avenir du tennis français »

Par
Baptiste Mulatier
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Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros à seule­ment 17 ans, Moïse Kouame est devenu le plus jeune joueur à se quali­fier pour le troi­sième tour d’u Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003. 

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est souvenu de la première fois où il a vu le phéno­mène français.

« Une révé­la­tion mystique, honnê­te­ment, non (rires). Mais quand je l’ai vu jouer à l’aca­démie pour la première fois, j’ai trouvé que c’était un très très beau joueur, très complet, avec une très belle frappe de balle, avec des belles capa­cités athlé­tiques aussi. Donc il y avait quand même beau­coup de choses qui étaient réunies. L’aspect mental, je n’étais pas en mesure de le dire après l’avoir vu s’en­traîner, mais petit à petit, j’ai vu que c’était un joueur qui était très ambi­tieux. Il a clai­re­ment un énorme poten­tiel. Et ce qu’il est en train de réaliser, depuis qu’il est aidé dans les tableaux avec des wild cards, c’est fort. Je trouve qu’il gère très bien la pres­sion. Il y a déjà beau­coup d’at­tente sur ses épaules parce que le vivier fran­çais n’est pas très impor­tant. Les yeux étaient beau­coup rivés sur Arthur Fils. Désormais, c’était lui qui repré­sente tout l’avenir du tennis fran­çais avec Arthur. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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