Qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros à seulement 17 ans, Moïse Kouame est devenu le plus jeune joueur à se qualifier pour le troisième tour d’u Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003.
Lors d’une interview accordée à Eurosport, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou s’est souvenu de la première fois où il a vu le phénomène français.
« Une révélation mystique, honnêtement, non (rires). Mais quand je l’ai vu jouer à l’académie pour la première fois, j’ai trouvé que c’était un très très beau joueur, très complet, avec une très belle frappe de balle, avec des belles capacités athlétiques aussi. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient réunies. L’aspect mental, je n’étais pas en mesure de le dire après l’avoir vu s’entraîner, mais petit à petit, j’ai vu que c’était un joueur qui était très ambitieux. Il a clairement un énorme potentiel. Et ce qu’il est en train de réaliser, depuis qu’il est aidé dans les tableaux avec des wild cards, c’est fort. Je trouve qu’il gère très bien la pression. Il y a déjà beaucoup d’attente sur ses épaules parce que le vivier français n’est pas très important. Les yeux étaient beaucoup rivés sur Arthur Fils. Désormais, c’était lui qui représente tout l’avenir du tennis français avec Arthur. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 15:56