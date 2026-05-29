Qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros à seule­ment 17 ans, Moïse Kouame est devenu le plus jeune joueur à se quali­fier pour le troi­sième tour d’u Grand Chelem depuis Rafael Nadal à Wimbledon en 2003.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou s’est souvenu de la première fois où il a vu le phéno­mène français.

« Une révé­la­tion mystique, honnê­te­ment, non (rires). Mais quand je l’ai vu jouer à l’aca­démie pour la première fois, j’ai trouvé que c’était un très très beau joueur, très complet, avec une très belle frappe de balle, avec des belles capa­cités athlé­tiques aussi. Donc il y avait quand même beau­coup de choses qui étaient réunies. L’aspect mental, je n’étais pas en mesure de le dire après l’avoir vu s’en­traîner, mais petit à petit, j’ai vu que c’était un joueur qui était très ambi­tieux. Il a clai­re­ment un énorme poten­tiel. Et ce qu’il est en train de réaliser, depuis qu’il est aidé dans les tableaux avec des wild cards, c’est fort. Je trouve qu’il gère très bien la pres­sion. Il y a déjà beau­coup d’at­tente sur ses épaules parce que le vivier fran­çais n’est pas très impor­tant. Les yeux étaient beau­coup rivés sur Arthur Fils. Désormais, c’était lui qui repré­sente tout l’avenir du tennis fran­çais avec Arthur. »