Vainqueur sans forcer de Cameron Norrie, ce lundi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic ne s’est pas forcé­ment rassuré sur le plan du jeu à en croire Patrick Mouratoglou, aux commen­taires du match sur France TV. Il faut dire que le Britannique a réalisé une pres­ta­tion parti­cu­liè­re­ment insipide.

« Il n’a pas eu à forcer son talent. Norrie a fait un mauvais match. Et Novak s’est adapté, il a démarré tran­quille­ment avec un niveau qui était rela­ti­ve­ment bas mais suffi­sant. Et puis quand Norrie a commencé à mettre plus d’in­ten­sité, il est monté d’un cran et a toujours été, pendant tout le match, au‐dessus de son adver­saire. Difficile, dans un jour comme aujourd’hui (lundi) de jauger la qualité du jeu de Novak, de son état de forme. La chose posi­tive c’est qu’il n’a pas utilisé trop d’énergie avec son quart de finale très diffi­cile face à Alexander Zverev. »